Три человека пострадали в ДТП с автобусом в столице Карелии

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Петрозаводск, 4 апреля. Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса «Паз» и иномарки произошло накануне в столице Карелии: три пассажира получили травмы.

Как передает пресс-служба ГИБДД Карелии, 55-летний водитель, находившийся за рулем автобуса «Паз», допустил столкновение с автомобилем «Рено Логан», который двигался во встречном направлении.

Три пассажирки автобуса, 33-летняя женщина и две 19-летние девушки, получили травмы, им назначено амбулаторное лечение. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося ДТП, после чего будет вынесено процессуальное решение.

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