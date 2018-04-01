Соревнования по лыжным гонкам для детей с инвалидностью прошли в Карелии

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Петрозаводск, 1 апреля. Лыжные соревнования для детей с ограниченными возможностями здоровья прошли в Карелии.

Как передает «Учительская газета», около 20 детей с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в соревнованиях, которые состоялись в рамках проекта «Я могу!».

На спортивном мероприятии присутствовали заместитель министра по делам молодежи, физической культуре и спорту Карелии Роман Голубев; главный врач городской детской больницы Елена Аксентьева и заведующая реабилитационным центром Ольга Захарова.

Отметим, проект «Я могу!» получил поддержку от Фонда президентских грантов в 2017 году.

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