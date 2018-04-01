Водитель легковушки насмерть сбил пешехода на карельской трассе «Сортавала»

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Петрозаводск, 1 апреля. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня ночью в Карелии: отечественная машина сбила пешехода.

Как передает «Карелинформ», автомобильное происшествие случилось в ночь на воскресенье, 1 апреля, на 222 километре автодороги «Сортавала»: 48-летний водитель, находившийся за рулем отечественного автомобиля «Жигули» допустил наезд на пешехода, который шел в попутном направлении по правой обочине и вышел на дорогу.

Пешеход получил несовместимые травмы с жизнью и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах и причинах смертельного дорожно-транспортного происшествия.

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