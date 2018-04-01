Три легковушки столкнулись на трассе в Карелии

В закладки

Петрозаводск, 1 апреля. Массовое дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Кола в Карелии.

Три легковых автомобиля, которые двигались в попутном направлении, столкнулись на 389 километре трассы Кола, передает интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru» со ссылкой на информацию, полученные в ГИБДД Карелии.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 16: 45 часов дня в субботу, 31 марта. По последним данным, пострадавших при аварии нет. На месте происшествия была автомобильная пробка, однако к настоящему моменту движение полностью восстановлено. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах ДТП.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.