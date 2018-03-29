Более 70 лифтов заменят в Петрозаводске

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Петрозаводск, 29 марта. Специалисты заменят 77 лифтов в 30 многоэтажных домах Петрозаводска до 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На данный момент специалисты уже произвели ремонт в трех многоквартирных домах на улицах Лыжной, Питкярантской и Ведлозерской. Они заменили пять лифтов. Также на данный момент идут работы в еще девяти домах.

«Заключены договоры с подрядчиками на замену 42 лифтов, — сообщил начальник управления жилищного хозяйства Администрации города Евгений Перов.

Специалисты устанавливают новые лифтовые кабины, производят ремонт электрического оборудования и подъемных механизмов, а также модернизируют лифтовые шахты.

Также городская администрация опубликовала список домов, где будет производиться ремонт. Специалисты обновят лифты на бульваре Интернационалистов,22, переулке Попова, 4, 8, проспекте Александра Невского 37, 41, 43, проспекте Лесной, 19, улице Березовая аллея, 33, 35, улице Ведлозерская, 16Б, 18Б, улица Древлянка, 14, 21, 24, улице Калинина, 73, улице Лыжная, 5,22А, улице Московская, 10, улице Сегежская, 13, улица Сортовальская, 5, улица Судостроительная, 28, улице Фрунзе,2 и улице Чкалова, 49, 54.

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