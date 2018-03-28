Ярмарка вакансий для молодых учителей пройдет в Петрозаводске

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Петрозаводск, 28 марта. Студентов, педагогов и руководителей образовательных организаций приглашают на ярмарку вакансий, которая состоится завтра в столице Карелии.

Ярмарка вакансий «Education.PRO» пройдет в четверг, 29 марта, в молодежном иннопарке Петрозаводского государственного университета в час дня. Соответствующую информацию передает «Петрозаводск говорит» со ссылкой на данные министерства образования Республики Карелия.

Гостям ярмарки расскажут о вакансиях от организаций в сфере образования по столице и на территории республики. Также запланирован круглый стол с участием представителей дирекций институтов ПетрГУ и образовательных организаций региона.

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