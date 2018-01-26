В Карелии по распоряжению Путина наведут порядок в лесной отрасли

Петрозаводск, 26 января. Руководство предприятия «Карельская фанера» подписало соглашение с властями республики об увеличении рабочих мест. Глава Карелии Артур Парфенчиков пообещал выполнить поставленную президентом Владимиром Путиным задачу навести порядок в лесной и деревообрабатывающей промышленности.

Директор «Карельской фанеры» Алексей Даточный заявил, что при поддержке республиканского правительства предприятие создаст дополнительные рабочие места, нарастит производственные мощности и станет флагманом в Карелии.

Известно, что находящийся в моногороде Лахденпохья завод является единственным предприятием деревообрабатывающей отрасли в регионе. Глава республики Артур Парфенчиков подчеркнул, что предприятие важно для развития экономического потенциала Карелии.

«Навести порядок в отрасли – такую задачу поставил Президент России, и мы ее выполним, — заявил Артур Парфенчиков.

Напомним, что ранее глава государства заявил о необходимости поддержки российских моногородов и призвал региональные власти к компенсационному восстановлению лесов.