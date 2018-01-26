МЧС Карелии наградило жительницу Петрозаводска за спасение девочки

Петрозаводск, 26 января. Жительница столицы Карелии Елена Тарасова за смелость и решительные действия, проявленные при спасении провалившейся под лед девочки, получила благодарственное письмо от регионального МЧС.

Инцидент произошел в Петрозаводске 14 января на набережной Гюллинга. Семилетняя девочка провалилась под лед на реке Лососинка, пытаясь достать укатившиеся с горки санки. Проходившие мимо местные жительницы пришли на помощь пострадавшей. Елена Тарасова помогла ребенку выбраться из воды до приезда спасателей. Карельский МЧС наградил петрозаводчанку благодарственным письмом.

Напомним, что глава государства Владимир Путин 24 января подписал указ о награждении 250 россиян. Известно, что 15 граждан РФ получили медали «За спасение погибавших».