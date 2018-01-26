Карелия вошла в список регионов для реализации утвержденного Путиным медицинского проекта

Петрозаводск, 26 января. Минздрав России включил Карелию в список регионов для реализации федерального проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», утвержденного президентом Владимиром Путиным.

В 33 регионах России будет реализован ряд проектов, утвержденных главой государства Владимиром Путиным. Так, в Карелии создадут новую модель поликлиник. В 2017 году в республике стартовал проект «Бережливая поликлиника». Его принципы внедряются во всех поликлиниках, а затем они будут масштабированы на амбулаторно-поликлинические учреждения для детей.

Известно, что медицинская программа была утверждена по итогам заседания Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Ранее в ходе Большой пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что обеспечение доступности медицинской помощи является приоритетной задачей. Он подчеркнул, что необходимо увеличивать финансирование данного сектора.