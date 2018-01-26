Новые рабочие места создаются на лесозаготовке в Карелии по поручению Путина

Петрозаводск, 26 января. В рамках поручений президента РФ Владимира Путина на лесозаготовке в Карелии создаются дополнительные рабочие места. Новых сотрудников ждет АО «Запкареллес».

Решение о необходимости создать дополнительные рабочие места на предприятии было принято после посещения главой Карелии Артуром Парфенчиковым поселка Найстенъярви, где безработица все еще остается на высоком уровне.

В соответствии с распоряжением Парфенчикова АО «Запкареллес» создало новые рабочие места, которые были представлены на ярмарке вакансий в Центре занятости населения Суоярвского района республики. На мероприятии сотрудники предприятия рассказали жителям Карелии об условиях труда и перспективах получения профессии.

Более того, чтобы пригласить на работу граждан, проживающих в Найстенъярви, представители АО «Запкареллес» сами приезжали в поселок проводить собеседование. При этом еще до ярмарки вакансий генеральный директор предприятия распорядился организовать профобучение для жителей региона по специальности «вальщик леса» с гарантией дальнейшего трудоустройства.

Акционерное общество «Запкареллес» является одной из крупнейших в России лесозаготовительных компаний. Сейчас на предприятии трудятся более 130 человек.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил в течение шести лет создать 25 миллионов модернизированных рабочих мест в регионах РФ в «майских указах», которые были подписаны в 2012 году сразу после того, как Путин вступил на пост главы государства.