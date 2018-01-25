Предприятия Карелии будут участвовать в конкурсе «Всероссийская Марка»

Петрозаводск, 25 января. Исполнительная дирекция конкурса «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века» пригласила организации и предприятия Карелии поучаствовать в 39-м конкурсе, который продлится до 15 мая.

Продукция предприятий-победителей получит награду — Платиновые, Золотые, Серебряные и Бронзовые Знаки качества. Сам же конкурс проводится при поддержке правительства и Российской Федерации и администрации президента России Владимира Путина.

Конкурс-выставка «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века» является долгосрочным проектом, направленным на решение стратегических задач импортозамещения, а также на продвижение на российский рынок передовых технологий, услуг и качественных товаров. Проводится экспертиза по критериям качества передовых технологий, услуг и продукции. По результатам экспертизы лауреатам присваивается Знак качества XXI века.

Напомним, в рамках приоритетного проекта президента РФ Владимира Путина в Подмосковье в 2018 году проведут масштабное благоустройство Звездного городка.