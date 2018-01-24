Магазины по продаже карельской рыбы откроются в Петрозаводске

Петрозаводск, 24 января. Торговые павильоны по продаже карельской рыбной продукции планируют построить в Петрозаводске.

При участии костомукшской компании «Kalajamarjapojat» планируют построить торговые павильоны. Организация занимается разведением и переработкой радужной форели, озерной и речной рыбы, а также выпуском рыбных полуфабрикатов на территории Республики Карелии. Об этом сообщается на официальном интернет-портале Республики Карелия.

По словам консультанта корпорации развития региона Ольги Максимовой, на данный момент специалисты согласовывают земельные участки с городскими инженерными службами. Отмечается, что ежегодно будут продавать 84 тонны рыбы через сеть павильонов. Первые магазины, где будут продавать карельскую рыбу, должны будут появиться уже в этом году.

Напомним, президент России Владимир Путин отметил, что необходимо определить меры для наполнения российского рынка качественной отечественной рыбной продукцией и доступной по цене.