Карельским работодателям компенсируют затраты на трудоустройство молодежи

Петрозаводск, 23 января. В управлении труда и занятости республики Карелия сообщили, что работодателям, берущим на работу молодежь, будут компенсировать затраты. В частности, это относится к молодым специалистам в возрасте 18-20 лет.

В рамках другой программы можно будет устроить на работу выпускников профобразований в возрасте 20-27 лет. Работодателям возместят часть денег, потраченных на зарплату новому сотруднику в течение первых трех месяцев работы.

Всего на программы «Первое рабочее место» и «Стажировка» будет направлено 1,8 миллионов рублей, сообщает ряд региональных СМИ.

Напомним, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о необходимости поддержки молодых специалистов. Так, глава государства подписал указ о помощи молодым специалистам в регионах, посредством выдачи индивидуальных участков.