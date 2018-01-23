Карелия получит более 650 млн рублей на лекарства для льготников

Петрозаводск, 23 января. Карелия получит 654 млн рублей на приобретение лекарственных препаратов, сообщает пресс-служба регионального Минздрава со ссылкой на селектор с участием Вероники Скворцовой.

«Средства будут направлены на лекарственное обеспечение жителей республики, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг и лекарственное обеспечение «льготников», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что деньги будут выделены из бюджетов разных уровней. В прошлом году Карелии было выделено 557 миллионов рублей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что деньги на лекарства льготникам выделяются в полном объеме. Он отметил, что в сбои в поставках лекарственных средств могут быть «из-за несвоевременного проведения тендеров и несвоевременных закупок».