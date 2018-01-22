Карельские лесники получат землю для жилья по указу Путина

Петрозаводск, 22 января. Специалисты лесничего хозяйства получат новые льготы в Карелии. В частности, им будут выдаваться бесплатные участки под индивидуальное строительство. Соответствующая информация поступила из министерства природных ресурсов республики Карелия.

Отметим, что инициативу министерства поддержали в Заксобрании. По словам министра, новая льгота поможет восполнить дефицит кадров. Работа в лесах привлечет больше молодых специалистов.

Напомним, что президент России Владимир Путин многократно говорил о необходимости поддержки молодых специалистов. Так, глава государства подписал указ о помощи молодым специалистам в регионах, посредством выдачи индивидуальных участков.