Более 250 млн рублей налогов и сборов поступило в карельский бюджет после указа Путина

Петрозаводск, 22 января. Бюджет Карелии и внебюджетные фонды за 2017 год пополнились на сумму свыше 250 млн рублей.

Специалисты проводили работу с организациями, которые задолжали по налоговым и неналоговым платежам. Ранее президент Владимир Путин распорядился усовершенствовать налоговую систему, чтобы поступления без проблем достигали местных бюджетов.

За год рассмотрены все расчеты с бюджетами со стороны организаций-недоимщиков на сумму свыше 176 млн рублей. Предприятиями и организациями успешно погашена задолженность перед карельским бюджетом на сумму свыше 80 млн, в том числе и по НДФЛ — около 37 млн рублей.