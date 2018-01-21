Вторую смену в школах Карелии хотят ликвидировать к 2020 году

Петрозаводск, 21 января. Власти Карелии хотят ликвидировать вторую смену в школах к 2020 году. Это планируется сделать за счет строительства новых школ в регионе, заявила премьер-министр Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник.

«У правительства республики данная проблема находится на особом контроле, но надо понимать, что строительство новых школ - процесс небыстрый и материально затратный», — пояснила она.

Подсадник сообщила, что в конце 2017 года будет построена школа на 330 мест. В следующие три года также планируется строительство школ на 1350 мест в Петрозаводске и на 1200 мест в городе Кеми, передает ТАСС.

Напомним, что полпред президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов встретится с Владимиром Путиным 12 января. В ходе переговоров президент обратил внимание на проблему второй смены в Карелии.