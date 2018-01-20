Ремонт стационара больницы в одном из карельских сел завершен

Петрозаводск, 20 января. Ремонтные работы стационара Шелтозерской больницы завершены. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Республики Карелия.

Ремонтные работы, которые были запланированы на 2017 год, завершены, и стационар начнет работать на следующей неделе. Исполняющий обязанности первого заместителя министра здравоохранения Республики Карелия Елена Кузьмичева посетила объект и проверила его готовность.

Елена Кузьмичева осмотрела помещения стационара, проверила готовность отделения к приему граждан и работу котельной. Также она обсудила разные вопросы, в том числе и организацию питания пациентов, с директором Прионежской ЦРБ Сергеем Смирновым и работниками больницы.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил ежегодно выделять по десять миллиардов рублей регионам Российской Федерации на ремонт детских поликлиник в ближайшие три года.