Жители Петрозаводска могут набрать святую воду у храма Великомученицы Екатерины

Петрозаводск, 19 января. Жители Петрозаводска в течение пятницы, 19 января, могут набрать святую воду у трех храмов и соборов города.

Как отметили организаторы акции, питьевую воду для освящения предоставило акционерное общество «ПКС-Водоканал». Любой желающий житель Петрозаводска может принести святую воду домой.

Отмечается, что набрать освященную воду можно из цистерн у храма Великомученицы Екатерины, Крестовоздвиженского собора и Храма в честь Святого Великомученика и Целителя Пантелеимона.

«Уже с самого утра очереди огромные, но воды хватит всем!» — сообщают местные СМИ.

Как уточняют организаторы, водовозки будут стоять до 20.00.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин побывал в мужском монастыре Нило-Столобенская пустынь, где окунулся в крещенскую купель на озере Селигер. Отмечается, что глава государства подошел к проруби в светлом тулупе и валенках. На улице температура воздуха держалась на уровне шести градусов мороза.