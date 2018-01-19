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Общество
Артем, София и Элли: названы самые популярные и необычные имена детей в Петрозаводске
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    Артем, София и Элли: названы самые популярные и необычные имена детей в Петрозаводске

    17:51  19 Января 2018
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    Артем, София и Элли: названы самые популярные и необычные имена детей в Петрозаводске

    Петрозаводск, 19 января. Специалисты Петрозаводского ЗАГСа рассказали, какие имена выбирали молодые родители для своих новорожденных детей в 2017 году.

    В России самыми популярными мужскими именами стали Артем, Александр, Алексей, Михаил, а среди женских имен лидируют Софья, Мария, Анна, Дарья и Анастасия. В свою очередь, в Петрозаводске лидирующие позиции в прошедшем году среди мужских имен занимали Артем, Матвей и Даниил, среди женских имен особой популярностью пользовались София, Алиса, Полина и Елизавета, сообщают «Невские Новости» со ссылкой на данные Петрозаводского ЗАГСа.

    Артем, София и Элли: названы самые популярные и необычные имена детей в Петрозаводске

    Молодые семьи для своих детей также выбирали необычные имена: мальчиков называли Ялмаром, Расламом, Климом и Рагнаром, а девочек — Луной, Элиссой, Иванкой, Захрой и Теей. Сотрудники ЗАГСа шутливо предполагают, что родители часто придумывают новые имена или называют детей в честь любимых героев сериалов и фильмов: Лояна, Сияна, Забава, Элли, Теона, Лионелла, Отрада, Виталиана, Аглая, Эрика, Моника, Ясна, Адриана, Кассандра, Лея, Эйя, Доминика, Макка, Елана.

    Стоит отметить, что рождаемость в Карелии выросла почти на 57 процентов. Если в 1999 году на одну тысячу жителей рождалось 7,9 малышей, то к 2014 году их стало 12,4. Наилучший показатель был в 2012 году (12,5 младенцев на тысячу человек).

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дети #карелия #младенец #загс #петрозаводск
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