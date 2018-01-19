«Сбормобиль» проедет по улицам Петрозаводска в поисках макулатуры

Петрозаводск, 19 января. По улицам Петрозаводска в ближайшее воскресенье, 21 января, проедет «Сбормобиль», который примет от горожан вторсырье.

Организаторами акции выступили участники экологического движения «Зеленая волна» и ООО ЮВИ-ПТЗ. Специальный «Сбормобиль» проедет 21 января по улицам Петрозаводска, чтобы забрать у горожан вторсырье. Отмечается, что жители смогут сдать макулатуру, пластик, пакеты из-под хлеба, упаковки PurePak, а также алюминиевые банки и крышки.

Также жители Петрозаводска смогут отдать продукты для бездомных животных. 80% полученных доходов во время акции будут переданы в помощь этим животным.

Подчеркивается, что батарейки и ртутные лампы во время этой акции приниматься не будут.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал решить проблему мусорных полигонов по-настоящему. Глава государства призвал внедрить систему переработки отходов, а не использовать перенос свалок из одних мест в другие.