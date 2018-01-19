Мастера спидкубинга сразятся за лидерство в Петрозаводске

Петрозаводск, 19 января. Соревнования по сборке кубика Рубика на время «Кубор 2018» пройдут в Петрозаводске в ближайшее воскресенье, 21 января, сообщили организаторы состязаний.

Городские соревнования пройдут в Детско-юношеском центре, расположенном на проспекте Александра Невского. Мастерам спидкубинга можно будет попробовать силы в пяти дисциплинах — 3х3х3, 2х2х2, Pyraminx, Mirrorbox.

Организаторы уточняют, что на каждую дисциплину приходится не более пяти попыток. При подсчете результата будут исключены худшая и лучшая. По оставшимся показателям выступлений участника высчитывается среднее арифметическое время, которое и станет итоговым результатом.

Представители петрозаводского технопарка добавили, что на прохождение всех попыток отводится не более 10 минут за подход.

«Каждому участнику при регистрации в день соревнований будет выдана личная карточка участника с указанием места и времени прохождения испытания», — отметили организаторы «Кубор 2018».

Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание, что развитие спорта в России и привитие вкуса к нему внесет большой вклад в воспитание сильной молодежи. Он выразил надежду, что новые поколения станут более здоровыми, ориентированными на активную жизненную позицию, способными бороться за свои интересы и за интересы страны.