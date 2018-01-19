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Итоги одобренной Путиным программы по благоустройству городов подвели в Карелии
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    Итоги одобренной Путиным программы по благоустройству городов подвели в Карелии

    11:15  19 Января 2018
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    Итоги одобренной Путиным программы по благоустройству городов подвели в Карелии

    Петрозаводск, 19 января. В Карелии подвели итоги реализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды», которая была одобрена президентом РФ Владимиром Путиным.

    В рамках программы в 2017 году в регионе обустроили 167 дворов и 47 общественных территорий. Полностью с поставленными задачами справились 30 муниципальных образований, сообщает пресс-служба регионального правительства. На благоустройство было потрачено 166,1 миллиона рублей.

    В скверах, парках, на центральных площадях и в пешеходных зонах в Карелии появились детские площадки, скамейки и урны. А благоустроить дворы предложили сами местные жители, которые активно участвовали в проектах по улучшению городской среды.

    «Сегодня проект «Формирование комфортной городской среды» является одним из самых востребованных жителями, они сами принимали активное участие в реализации программы, контролировали качество, участвовали в приемке», — рассказал министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Олег Ермолаев.

    Итоги одобренной Путиным программы по благоустройству городов подвели в Карелии

    Программа «Комфортная городская среда» также подарила жителям новые достопримечательности. Так, в поселке Муезерский был установлен арт-объект «Мы любим Муезерский», в лесном массиве в Питкяранте появилась Тропа здоровья, а в Костомукше – небольшой сквер у Памятного знака первооткрывателям.

    С 2018 года количество муниципалитетов Карелии, которые могут принять участие в программе, увеличилось до 51. Таким образом, благоустройство в наступившем году ждет жителей 52 населенных пунктов Карелии.

    Напомним, инициатива по созданию федеральной программы благоустройства российских городов была выдвинута в сентябре 2016 года. В ежегодном послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин данное предложение поддержал.

    В среду на Форуме малых городов и исторических поселений в Коломне глава государства дал установку на развитие таких населенных пунктов.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #карелия #городская среда
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