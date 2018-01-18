В Карелии построят морскую ферму для разведения мидий и водорослей

Петрозаводск, 18 января. В Карелии создают морскую ферму, которая объединит производство морепродуктов и туристический бизнес.

Новый экономический кластер создается в Лоухском районе Карелии, сообщают в правительстве республики. Инвестиционный проект будет реализован в период 2018-2022 годов. В планах предпринимателей создать морскую ферму по выращиванию и переработке мидий и водорослей. Объем выпускаемой продукции за пять лет достигнет тысячи тонн.

Новый экономический кластер будет способствовать развитию туристической сферы в Карелии, на морской ферме построят кемпинги, геомузей и хостел. Туристы смогут получить все необходимое снаряжение для самостоятельных походов, а также воспользоваться услугами гидов и инструкторов.

Отмечается, что в данный момент проект находится на стадии запуска, его осуществление поможет развитию отдаленных территорий на севере Карелии.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин согласовал изменения в Федеральный закон о развитии малого и среднего предпринимательства, упрощающие деятельность российских бизнесменов.