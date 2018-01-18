Карельскую победительницу объявленного Путиным конкурса наградят в Совфеде

Петрозаводск, 18 января. Карельскую победительницу конкурса «Россия, устремленная в будущее», которому дал старт президент России Владимир Путин, наградят в Совете Федерации РФ.

Жительница Кондопоги Фаина Ивашкина стала победителем президентского конкурса сочинений «Россия, устремленная в будущее». Девочка рассказала свое видение «Инноваций в сфере образования», по итогам конкурса заняла первое место.

Напомним, минувшей осенью интернет-портал «Одаренные дети. Таланты онлайн» объявил о старте конкурса, тему которого объявил глава российского государства Путин.

Путин 1 сентября 2017 года провел открытый урок в Ярославле на форуме «ПроеКТОриЯ» для российских учеников. Во время занятия президент отметил, что Россия рассчитывает на активное участие юных граждан в жизни страны. Поэтому Путин выступил с инициативой относительно того, какой школьники видят Россию на рубеже 2040-2050-х годов.

Авторы конкурса поддержали инициативу главы РФ и предложили детям написать эссе и рассказать, каким они видят Россию в указанный период.

Владимир Путин. Биография