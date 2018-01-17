Выборы-2018: в Карелии открылся региональный избирательный штаб Путина

Петрозаводск, 17 января. В Карелии открыт региональный избирательный штаб действующего главы государства Владимира Путина, который планирует принять участие в президентских выборах в марте 2018 года.

Сопредседателями отделения в Петрозаводске стали ректор ПетрГУ Анатолий Воронин и директор Музея изобразительных искусств республики Наталья Вавилова.

«Мы готовы работать с жителями нашего края, рассказывая о достижениях и результатах политики Владимира Путина, объясняя и вместе обсуждая перспективы и стратегию развития нашей страны», — отметил в своем выступлении Воронин.

Непосредственно Вавилова указала на то, что Путин является лидером, которым жители страны могут гордиться.

«Именно при Владимире Владимировиче вопросы сохранения и развития культуры были подняты на достойный уровень», — объяснила она.

Напомним ранее стало известно о том, что 1,139 миллиона подписей россиян уже были собраны в поддержку самовыдвижения президента России Владимира Путина.

Владимир Путин. Биография