Новые почтовые отделения откроются по указу Путина в Карелии

Петрозаводск, 17 января. Глава республики Карелия Артур Парфенчиков провел встречу с директором Северо-Западного ФГУП «Почта России» Виталием Дырдасовым, в ходе которой руководители обсудили дальнейшую работу по развитию почтовых услуг. В данный момент в Карелии работают 265 почтовых отделений. Перевозка писем осуществляется с помощью автомобильного, воздушного и водного транспорта.

Глава Карелии отметил, что в некоторых отдаленных районах почтовая связь является чуть ли не единственным местом, где можно получить или осуществить денежные выплаты. Парфенчиков напомнил о необходимости решить проблему с доставкой журналов и газет в поселки республики.

Отмечается, что за последние два года 26 отделений почтовой связи стали более доступны для маломобильных групп населения. В ряде отделений продолжают проходить плановые ремонтные работы. В 2017 году уже было отремонтировано 18 отделений связи. В начале этого года запланирован ремонт в почтовых отделениях в Сортавале, Повенце, Эссойле и Хелюле.

Кроме того, в рамках реализации проекта «Отделение почтовой связи нового формата» в 2016–2017 годах уже была проведена реконструкция почтовых отделений поселка Пряжа и острова Валаам.

Напомним, что «Почта России» была внесена в список стратегических предприятий страны указом президента РФ Владимира Путина.