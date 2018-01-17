Карелия в 2017 году показала максимальные результаты в развитии аквакультуры

Петрозаводск, 17 января. Предприятия Карелии в 2017 году показали лучшие результаты работы рыбной отрасли региона за все время ее существования. Особые успехи достигнуты в рыбодобыче и аквакультуре, отмечается на официальном интернет-портале Карелии.

Сообщается, что общий объем добытых и выращенных водных биологических ресурсов в минувшем году составил 118 тысяч тонн. Все квоты на вылов были освоены на 100%. Объем выращивания в местной аквакультуре составил около 25 тысяч тонн, что на 17% лучше показателя, достигнутого годом ранее.

Отмечается, что это стало возможно благодаря расширению и модернизации старых мощностей, а также запуску новых.

К 2020 году власти Карелии планируют выращивать до 30 тысяч тонн водных биоресурсов в водоемах республики.

Напомним, в 2013 году президент России Владимир Путин подписал закон об аквакультуре, устанавливающий правовые основы регулирования в сфере разведения и выращивания водных организмов. Документ в том числе определил меры защиты прав и интересов всех лиц, вовлеченных в эту деятельность. Принятие закона вывело развитие аквакультуры в России на новый уровень.