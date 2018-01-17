Отмеченные Путиным МГЭС в Карелии планируют запустить в 2019 году

Петрозаводск, 17 января. Отмеченные президентом России Владимиром Путиным в качестве примера взаимодействия стран БРИКС две Белопорожские МГЭС в Карелии планируют запустить в 2019 году.

На севере Карелии продолжается строительство двух Белопорожских малых гидроэлектростанций. Они будут возведены в Кемском районе. Работы по строительству осуществляет крупнейшая карельская строительная компания АО «КСМ».

На объекте задействованы более 250 человек, среди которых есть и местные жители. Отмечается, что общая площадь строительной площадки составляет около 50 гектаров. Работы ведутся по обоим берегам реки Кемь.

Строительство ведется уже около года. Предполагается, что объекты будут введены в эксплуатацию уже в 2019 году.

Ранее президент России Владимир Путин отметил Белопорожские ГЭС в Карелии, говоря о взаимодействии стран-участниц БРИКС. Этот проект был запущен первым из профинансированных банком БРИКС.