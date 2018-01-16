Карельские школы получат по четыре миллиона на ремонт

Петрозаводск, 16 января. Власти республики Карелия направят девять миллиардов рублей в поддержки бюджетов районов. В Минфине сообщили, что собираются сохранить финансирование всех привычных программ и проектов.

Кроме того, объем субсидий на 2018 год предусматривает, что каждый городской округ и муниципальный район получат по 4 млн рублей. В первую очередь средства будут направлены на устранение предписаний надзорных органах в общеобразовательных учреждениях Карелии, добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в федеральный бюджет Карелии поступили дотации из федерального бюджета. Эти суммы распределены в федеральном бюджете на период 2018-2020 годов, который был утвержден президентом России Владимиром Путиным в декабре.