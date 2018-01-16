Патрушев призвал поддержать аграриев в Карелии

Москва, 16 января. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о необходимости поддержки аграриев в Карелии, сообщает пресс-служба Совбеза.

Соответствующее предложение прозвучало в ходе встречи Патрушева с главой Карелии Артуром Парфенчиковым.

«Председатель госкомиссии Патрушев обратил внимание руководителя региона на необходимость активизации работы по привлечению резидентов в промышленный парк и территорию опережающего социально-экономического развития «Надвоицы», — говорится в сообщении.

Кроме того, Патрушев указал на необходимость реализации мер по завершению строительства второй очереди Петрозаводского президентского кадетского училища.

В ходе переговоров чиновники также затронули вопросы развития транспортной и энергетической систем в республике Карелия, повышению привлекательности региона для внешних инвесторов.

Ранее сообщалось, что Карелия получила 1 млрд рублей в рамках утвержденного президентом России Владимиром Путиным бюджета на 2018-2020 годы. Все средства будут направлены на выравнивание бюджетной обеспеченности республики.

