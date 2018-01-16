Карелия получила 1 млрд рублей в рамках утвержденного Путиным бюджета на 2018-2020 годы

Санкт-Петербург, 16 января. Дотации из федерального бюджета поступили в бюджет Карелии. Эти средства должны будут направить на выравнивание бюджетной обеспеченности республики.

Кроме того, на единый счет карельского бюджета поступила дотация для поддержки различных мер, способных обеспечить финансовую сбалансированность. Общая сумма – свыше 1 млрд рублей.

Данные суммы распределены в федеральном бюджете на период 2018-2020 годов, утвержденном президентом России Владимиром Путиным в декабре. Объем дотаций, который предусмотрен для Карелии из российского бюджета, практически на 40% больше прошлогоднего уровня. Эти средства региональная власть направит на финансовое обеспечение первоочередных расходов, которые включают оплату труда работников как государственных, так и муниципальных учреждений.