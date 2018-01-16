В Карелии построят центр диализа в рамках исполнения указов Путина

Москва, 16 января. Глава республики Карелия Артур Парфенчиков подписал в столице соглашение с гендиректором немецкой компании B. Braun Avitum Russland Тйаги Судханшу.

Целью соглашения является создание в регионе новейшего диализного центра, которое состоится в рамках реализации инвестиционного проекта. Проект должен повысить качество и доступность медпомощи больным, которые страдают почечной недостаточностью и нуждаются в регулярном проведении специальной заместительной почечной терапии.

Гемодиализ — процедура по искусственной очистке крови человека, которая проводится вне его организма. Для этого медики используют аппарат «искусственная почка», с помощью которого выводятся излишки жидкости и токсины. Это единственный способ продлить жизнь людям, которые страдают от заболеваний почек.

Открытие многих диализных центров стало возможно после принятия закона об основах государственно-частного партнерства. Президент Владимир Путин подписал его в 2015 году. Ранее президент заявлял, что именно государственно-частное партнерство — один из важнейших механизмов, позволяющих реализовать соцполитику в России.