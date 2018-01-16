Минэкономразвития Карелии поможет бизнесу в рамках выполнения майских указов Путина

Петрозаводск, 16 января. Специалисты из министерства экономического развития Карелии сообщили о принятии мер по поддержке частных предпринимателей. Данная работа выполняется в рамках реализации майских указов президента России Владимира Путина.

Отмечается, что дополнительно выделено 20 миллионов рублей на совместное финансирование муниципальных программ поддержки малого и среднего бизнеса.

Помимо этого, по имеющейся информации, в минувшем году такая же сумма была направлена на софинансирование разных муниципальных объектов.

Поддержка бизнес-сферы — одно из важнейших направлений в майских указах российского лидера Владимира Путина.

Стоит отметить, что в наступившем году государственная поддержка расширится, и появятся новые элементы ее инфраструктуры — лесопромышленное и туристическое направления.

Напомним, 7 мая 2012 года в день вступления в должность президента Российской Федерации Владимир Путин подписал так называемые майские указы, содержащие 218 поручений российскому правительству для выполнения в течение 2012-2020 годов.

Владимир Путин. Биография