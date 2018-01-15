Минздрав Карелии обсудил индексацию зарплат в рамках выполнения майских указов Путина

Петрозаводск, 15 января. Минздрав Карелии провел совещание по вопросам индексации зарплат сотрудникам на 4% с 1 января в рамках выполнения майских указов президента РФ Владимира Путина.

Согласно целевым показателям, средняя зарплата врачей в Карелии должна составлять 200% среднемесячного дохода в регионе – до 64,4 тыс. рублей, а медперсонала – до 32,2 тыс. рублей. В Минздраве отметили, что уровень зарплат каждого отдельного работника может быть выше или ниже этой цифры.

«Размер заработной платы зависит от занимаемой работником должности, его квалификации, сложности выполняемой работы, интенсивности труда, размеров районного коэффициента и северной надбавки», — говорится в сообщении.

В ходе ежегодной большой пресс-конференции в декабре прошлого года Владимир Путин сообщил журналистам, что майские указы выполняются удовлетворительно. На данный момент выполнено более 90% поставленных целей. По словам президента, реальная заработная плата в стране с начала 2000-х годов выросла в 3,5 раза, пенсия — в 3,6 раза.