Поддержка предпринимательства в Карелии расширится по указу Путина

Петрозаводск, 15 января. Министерство экономического развития Карелии продолжает работу по расширению господдержки предпринимательства.

В данной сфере участвуют и представители малого бизнеса и среднего. Способствовать развитию будут, в том числе, и муниципальные программы. Поддержка предпринимательства – одно из важнейших направлений в майских указах президента Владимира Путина.

На текущие поддержку и развитие бизнеса из бюджета республики уже выделили 10 миллионов рублей, а на софинансирование муниципальных программ направят ровно в два раза больше. По итогам отбора Минэкономразвития в Карелию на поддержку предпринимательства привлечено более 25 миллионов рублей, передает источник Федерального агентства новостей.

В этом году поддержка будет расширена, появятся новые элементы ее инфраструктуры, например, лесопромышленный и туристический кластеры. Их цель – эффективно и по максимуму использовать республиканские ресурсы для усиления местного социально-экономического потенциала.