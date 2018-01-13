Власти Петрозаводска рассказали, где будет проходить крещенское купание

Петрозаводск, 13 января. Жители и гости Петрозаводска не смогут окунуться в прорубь в Крещение. Было принято решение, сделать купание с берега, где будет установлен специальный вход.

Соответствующее решение было принято на выездном совещании, в котором принимали участие представили администрации Петрозаводска, сотрудники управления по делам ГО и ЧС, полиции и МЧС.

«Ввиду того, что на озере не установился достаточно прочный ледовый покров, в месте массового купания будет оборудован вход в воду с берега», — сообщает руководитель управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Петрозаводска Александр Баканчук.

Массовое купание пройдет рядом с кафе «Сказка» в микрорайоне Соломенское, сообщает пресс-служба администрации города. Все желающие смогут окунуться ночью с полуночи до четырех часов утра 19 января.