Минфин Карелии открыл горячую линию для бюджетников в рамках реализации указов Путина

Петрозаводск, 12 января. Минфин Карелии открыл горячую линию по выплате зарплаты работникам бюджетной сферы региона.

В случае, если у бюджетников возникают вопросы по повышенной зарплате, из можно задать по «горячей линии» Минфина Карелии. Горячая линия работает с понедельника по пятницу.

Вопрос можно также направить через сайт Минфина или обратиться к ведомству через портал «Бюджет для граждан».

«Будем разбираться по каждому конкретному случаю», — пообещала министр финансов Карелии Елена Антошина.

Напомним, что в бюджете республики было учтено финансовое обеспечение всех социальных обязательств и расходов по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы. В 2018 году средства на повышенную заработную плату для работников бюджетной сферы в соответствии с «майскими указами» президента России предусмотрены уже с 1 января 2018 года. Отметим, что «майские указы» Владимира Путина включают в себя образование и науку, здравоохранение, демографическую политику, развитие и модернизацию ВС, экономическую и социальную политику, а также повышение качеств услуг ЖКХ. Результаты по каждому из 11 указов опубликованы на сайте правительства РФ.