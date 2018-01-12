Бизнес в Карелии будут развивать с упорой на указы Путина

Петрозаводск, 12 января. Чиновники Карелии продолжают государственную поддержку бизнеса, заявил исполняющий обязанности главы регионального правительства республики Дмитрий Родионов.

Напомним, что об активной поддержке предпринимателей было сказано в майских указах президента России Владимира Путина. Майские указы также включают в себя образование и науку, здравоохранение, демографическую политику, развитие и модернизацию ВС, экономическую и социальную политику, а также повышение качеств услуг ЖКХ. Результаты по каждому из 11 майских указов президента опубликованы на сайте правительства.

По итогам 2017 года в Карелии на господдержку для предпринимателей было выделено 82 млн рублей, из них 33 млн — из бюджета республики, а 49 — из федерального бюджета страны. Так, 20 млн направили на софинансирование муниципальных программ в 18 муниципальных образованиях, передает источник Федерального агентства новостей.

Эксперты Минэкономразвития РФ представили законы и нормативные правовые акты, которые делают возможным установление нулевой процентной ставки для впервые зарегистрированных предпринимателей.