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Карельский ПФР начал прием заявок на получение маткапитала, утвержденного Путиным
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    Карельский ПФР начал прием заявок на получение маткапитала, утвержденного Путиным

    12:11  12 Января 2018  /обновлено: 12:13  12 Января 2018
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    Карельский ПФР начал прием заявок на получение маткапитала, утвержденного Путиным

    Петрозаводск, 12 января. Специалисты отделения Пенсионного фонда по Карелии начали прием заявлений на получение ежемесячных выплат из маткапитала для семей, которые имеют низкий доход.

    Напомним, что в прошлом году президент России Владимир Путин предложил продлить действие программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года. В частности, семьи, в которых родится второй ребенок после 1 января 2018 года, смогут получать ежемесячные выплаты. Матери ребенка необходимо подать сразу два заявления: на установление выплаты и на получение сертификата, передает источник Федерального агентства новостей.

    Кроме того, молодые родители смогут подать заявление и на получение СНИЛС для своего малыша.

    В отделении Пенсионного фонда по Карелии также работает «горячая линия» для местных жителей. Специалисты «горячей линии» объясняют, когда и как семья получает право на ежемесячную выплату. Отметим, что размер выплаты зависит от региона — он соответствует прожиточному минимуму для детей, установленному в субъекте страны за II квартал прошлого года.

     

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #карелия #маткапитал
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