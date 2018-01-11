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Политика
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В Карелии объяснили нюансы получения маткапитала, продленного Путиным
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    В Карелии объяснили нюансы получения маткапитала, продленного Путиным

    12:18  11 Января 2018  /обновлено: 12:20  11 Января 2018
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    В Карелии объяснили нюансы получения маткапитала, продленного Путиным

    Петрозаводск, 11 января. В отделении Пенсионного фонда России по Республике Карелия объяснили, кому полагается материнский капитал, выплата которого была продлена на четыре года по поручению президента РФ Владимира Путина.

    С 1 января ежемесячные выплаты из средств маткапитала будут получать семьи при рождении или усыновлении первого и второго ребенка, если доходы семьи составляют не более 1,5 прожиточного минимума на человека. Выплаты будут перечисляться до наступления возраста полутора лет.

    Узнать, кто имеет право на получение выплат, какие документы необходимы для этого и куда обращаться, можно по горячей линии, сообщает «Экономика сегодня».

    Напомним, в конце ноября президент РФ Владимир Путин предложил начислять ежемесячные выплаты за первого и второго ребенка в семье. Размер пособия будет зависеть от прожиточного минимума, установленного в регионе, и в среднем составит 10 523 рубля в 2018 году, а к 202 году вырастет до 11 143 рубля.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #путин #маткапитал #пфр
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