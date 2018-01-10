Население Карелии в новогодние праздники увеличилось на 126 человек

Петрозаводск, 10 января. Не менее 126 детей родилось в Карелии во время новогодних праздников. Как сообщает министерство здравоохранения республики, большинство новорожденных оказались девочками.

В частности, 98 малышей родились в Петрозаводске, восемь — в Сегежском районе, семь – в Костомукше, шесть – в Сортавальском районе. Еще семеро родились в других районах республики. Отметим, что только 1 января в роддоме Петрозаводска появились на свет 14 детей, четверо — в местном перинатальном центре.