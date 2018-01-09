Школьник в Карелии лишился руки из-за взрыва самодельной петарды

Петрозаводск, 9 января. Пятнадцатилетний подросток в Петрозаводска лишился руки из-за взрыва самодельный петарды.

В минувшее воскресенье школьник был доставлен в больницу в шоковом состоянии. Взрывом ему оторвало пальцы на левой руке, повредило мышцы и разорвало сухожилия. Врачам пришлось полностью ампутировать кисть ребенка.

Отметим, что в больницу из-за некачественной пиротехники попал еще один карельский школьник, правда, полученные им травмы были не столь серьезными. Четвероклассник отделался термическим ожогом рук.