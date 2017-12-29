Школьный автобус врезался в лесовоз в Карелии

Петрозаводск, 29 декабря. Школьный автобус столкнулся с лесовозом в Соурявском районе Карелии. Авария произошла на трассе Суоярви – Пийтсиёки.

По счастливому стечению обстоятельств, детей в салоне не было. Автобус столкнулся с грузовиком после того как отвез школьников в поселок Пийтсиёки и пустой возвращался обратно. В машине находились только водитель и сопровождающий педагог. Они не получили травм, однако само транспортное средство сильно пострадало и, возможно, не будет подлежать восстановлению.