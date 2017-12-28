Легковушка столкнулась с двумя грузовиками на трассе «Кола» в Карелии, есть жертвы

Петрозаводск, 28 декабря. Два человека погибли в двойном ДТП на трассе «Кола» в Карелии. Легковой автомобиль Saab выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с ехавшим навстречу грузовиком Mercedes-Benz с полуприцепом.

От удара легковушку отбросило на другую полосу, где машину протаранил грузовик DAF. Водитель и пассажирка Saab получили смертельные травмы и скончались на месте аварии. О состоянии водителей грузовиков ничего не сообщается. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП.