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Происшествия
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Происшествия
Легковушка столкнулась с двумя грузовиками на трассе «Кола» в Карелии, есть жертвы
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    Легковушка столкнулась с двумя грузовиками на трассе «Кола» в Карелии, есть жертвы

    19:01  28 Декабря 2017  /обновлено: 19:01  28 Декабря 2017
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    Легковушка столкнулась с двумя грузовиками на трассе «Кола» в Карелии, есть жертвы

    Петрозаводск, 28 декабря. Два человека погибли в двойном ДТП на трассе «Кола» в Карелии. Легковой автомобиль Saab выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с ехавшим навстречу грузовиком Mercedes-Benz с полуприцепом.

    От удара легковушку отбросило на другую полосу, где машину протаранил грузовик DAF. Водитель и пассажирка Saab получили смертельные травмы и скончались на месте аварии. О состоянии водителей грузовиков ничего не сообщается. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #дтп #жертвы #карелия #грузовик #легковушка
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