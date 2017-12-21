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Россельхознадзор уничтожил в Карелии около тонны санкционных продуктов
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    Россельхознадзор уничтожил в Карелии около тонны санкционных продуктов

    17:19  21 Декабря 2017  /обновлено: 17:21  21 Декабря 2017
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    Россельхознадзор уничтожил в Карелии около тонны санкционных продуктов

    Петрозаводск, 21 декабря. Россельхохнадзор в ходе рейдов в Карелии в течение 2017 года уничтожил около тонны санкционной продукции, в том числе сыра разных сортов, товаров растительного и животного происхождения. 

    В столице Республики Карелия 19 декабря сотрудники надзорных ведомств пресекли очередную попытку реализовать продукты, находящиеся в списке санкционных. Известно, что было найдено несколько килограммов сыра производства Дании и Финляндии. Изъятая продукция была уничтожена. По данным Россельхознадзора в течение текущего года было уничтожено 687 кг продукции растительного и 107 кг животного происхождения.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #карелия
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