Власти Петрозаводска увеличили бюджет 2017 года на 339 млн рублей

Петрозаводск, 20 декабря. Депутаты горсовета Петрозаводска приняли бюджет на 2018 год и внесли изменения в финансовый документ 2017 года, увеличив казну столицы Карелии за счет федеральных 44 млн рублей до 339 млн рублей.

Федеральные власти выделили 44 млн рублей в бюджет Петрозаводска в качестве компенсации за снос зеленых насаждений. По словам главы комитета по финансам столицы Карелии Елены Логиновой, на пересечении Пряжинского и Суоярвского шоссе намечено строительство промплощадки.

Для стройки будут снесены деревья, что компенсируется соответствующими выплатами. Мэрия планирует потратить полученные средства на работу городского транспорта — субсидировать троллейбусное управление на 23 млн рулей, остальные деньги будут использованы на социальные нужды и городское хозяйство.