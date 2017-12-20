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Власти Петрозаводска увеличили бюджет 2017 года на 339 млн рублей
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    Власти Петрозаводска увеличили бюджет 2017 года на 339 млн рублей

    15:35  20 Декабря 2017  /обновлено: 15:35  20 Декабря 2017
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    Власти Петрозаводска увеличили бюджет 2017 года на 339 млн рублей

    Петрозаводск, 20 декабря. Депутаты горсовета Петрозаводска приняли бюджет на 2018 год и внесли изменения в финансовый документ 2017 года, увеличив казну столицы Карелии за счет федеральных 44 млн рублей до 339 млн рублей.

    Федеральные власти выделили 44 млн рублей в бюджет Петрозаводска в качестве компенсации за снос зеленых насаждений. По словам главы комитета по финансам столицы Карелии Елены Логиновой, на пересечении Пряжинского и Суоярвского шоссе намечено строительство промплощадки.

    Для стройки будут снесены деревья, что компенсируется соответствующими выплатами. Мэрия планирует потратить полученные средства на работу городского транспорта — субсидировать троллейбусное управление на 23 млн рулей, остальные деньги будут использованы на социальные нужды и городское хозяйство. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #карелия #петрозаводск
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