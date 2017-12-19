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Житель Карелии отсудил у «АвтоВАЗа» новую Lada Vesta взамен бракованной
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    Житель Карелии отсудил у «АвтоВАЗа» новую Lada Vesta взамен бракованной

    19:25  19 Декабря 2017  /обновлено: 19:25  19 Декабря 2017
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    Житель Карелии отсудил у «АвтоВАЗа» новую Lada Vesta взамен бракованной

    Петрозаводск, 19 декабря. Житель Карелии через суд обязал компанию «АвтоВАЗ» заменить его ломающийся автомобиль Lada Vesta на аналогичную машину, сообщила пресс-секретарь Прионежского районного суда Марина Таратунина.

    По ее словам, суд удовлетворил иск местного жителя и обязал российский автопром заменить машину на другой автомобиль, такой же марки, модели и комплектации.

    Как стало известно, 11 января житель Карелии приобрел новую Lada Vesta за 647 тысяч рублей. Однако в течение гарантийного срока многократно обращался к дилеру для ремонта авто в связи с постоянными техническими проблемами.

    В итоге в октябре мужчина подал в суд с требованием заменить автомобиль. В результате суд не только удовлетворил его иск, но и обязал «АвтоВАЗ» выплатить истцу компенсацию на сумму 20 тысяч рублей.

    Автор: Алексей Громов
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    #автоваз #карелия #авто
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