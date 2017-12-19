Житель Карелии отсудил у «АвтоВАЗа» новую Lada Vesta взамен бракованной

Петрозаводск, 19 декабря. Житель Карелии через суд обязал компанию «АвтоВАЗ» заменить его ломающийся автомобиль Lada Vesta на аналогичную машину, сообщила пресс-секретарь Прионежского районного суда Марина Таратунина.

По ее словам, суд удовлетворил иск местного жителя и обязал российский автопром заменить машину на другой автомобиль, такой же марки, модели и комплектации.

Как стало известно, 11 января житель Карелии приобрел новую Lada Vesta за 647 тысяч рублей. Однако в течение гарантийного срока многократно обращался к дилеру для ремонта авто в связи с постоянными техническими проблемами.

В итоге в октябре мужчина подал в суд с требованием заменить автомобиль. В результате суд не только удовлетворил его иск, но и обязал «АвтоВАЗ» выплатить истцу компенсацию на сумму 20 тысяч рублей.