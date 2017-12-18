Житель Карелии обокрал две квартиры на 141 тысячу рублей

Петрозаводск, 18 декабря. Сотрудники полиции Петрозаводска раскрыли сразу два случай кражи, которые совершил один человек, сообщает СК РФ по Карелии.

Сначала мужчина попросил у собственной сестры разрешения пожить у нее дома. Впоследствии горе-брат вывез из квартиры стиральную и посудомоечную машины, а также другие вещи, общая цена которых составила 59 тысяч рублей.

Затем злоумышленник откликнулся на объявление о сдаче квартиры. Жилье было обставлено различной бытовой техникой. Мужчина вывез два телевизора а также холодильник за 82 тысячи рублей.

По данному факту возбуждены уголовные дела.