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Россия
ВКС РФ в Карелии отрабатывают пилотаж на новейших истребителях Су-35
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    ВКС РФ в Карелии отрабатывают пилотаж на новейших истребителях Су-35

    13:06  8 Декабря 2017  /обновлено: 13:06  08 Декабря 2017
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    ВКС РФ в Карелии отрабатывают пилотаж на новейших истребителях Су-35

    Петрозаводск, 8 декабря. Авиационный полк в Карелии приступил к освоению недавно поступивших на вооружение округа истребителей Су-35.

    В военном ведомстве России отмечают, что летчики отработали элементы сложного пилотажа и провели полеты на предельно малых и предельно допустимых высотах, а также продемонстрировали приемы воздушного боя на сверхзвуковых скоростях.

    Ранее сообщалось, что на прошлой неделе два звена многоцелевых истребителей Су-35, относящихся к поколению 4++, совершили перелет из Комсомольска-на-Амуре в Карелию на аэродром постоянного базирования. Самолеты преодолели свыше восьми тысяч километров с тремя дозаправками на оперативных аэродромах.

    ВКС РФ в Карелии отрабатывают пилотаж на новейших истребителях Су-35

    Автор: Алексей Громов
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    #вкс рф #су-35 #карелия #истребитель
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