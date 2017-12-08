ВКС РФ в Карелии отрабатывают пилотаж на новейших истребителях Су-35

Петрозаводск, 8 декабря. Авиационный полк в Карелии приступил к освоению недавно поступивших на вооружение округа истребителей Су-35.

В военном ведомстве России отмечают, что летчики отработали элементы сложного пилотажа и провели полеты на предельно малых и предельно допустимых высотах, а также продемонстрировали приемы воздушного боя на сверхзвуковых скоростях.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе два звена многоцелевых истребителей Су-35, относящихся к поколению 4++, совершили перелет из Комсомольска-на-Амуре в Карелию на аэродром постоянного базирования. Самолеты преодолели свыше восьми тысяч километров с тремя дозаправками на оперативных аэродромах.